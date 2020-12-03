Жамин Акималиев: Нам необходима Конституция, в которой были бы широко представлены полномочия президента

Жамин Акималиев: Нам необходима Конституция, в которой были бы широко представлены полномочия президента

Грядущие президентские выборы должны пройти прозрачно и без негативных потрясений для страны. Такое мнение агентству «Кабар» выразил известный в Кыргызстане академик Жамин Акималиев.

По словам академика, сегодня нам необходима Конституция, в которой были бы широко представлены полномочия президента. «Нам нужно дать полномочия одному человеку и с него потом все спрашивать. До этого мы видели к чему привел парламентаризм. Самое главное - это то, что ответственности никто не несет, что в конечном итоге вырывается в народные волнения», - говорит он.

Говоря о конституционных преобразованиях академик подчеркивает, что страна сегодня активно дискутирует на эту тему, выражаются мнения за и против. «Обратите внимание на то, как в обществе живо обсуждается вопрос внесения поправок в Конституцию. Это очень хороший сигнал и это значит, что народ выбирает свое будущее, предлагает новые форматы. Путем дискуссий и различных мнений мы придем к чему-то эффективному. Самое главное, что никто не показывает безразличия – это уже говорит, что есть рост самосознания», - заключил Жамин Акималиев.

Источник: ИАЦ «Кабар»