Жамин Акималиев: Нам необходима Конституция, в которой были бы широко представлены полномочия президента
Грядущие президентские выборы должны пройти прозрачно и без негативных потрясений для страны. Такое мнение агентству «Кабар» выразил известный в Кыргызстане академик Жамин Акималиев.
По словам академика, сегодня нам необходима Конституция, в которой были бы широко представлены полномочия президента. «Нам нужно дать полномочия одному человеку и с него потом все спрашивать. До этого мы видели к чему привел парламентаризм. Самое главное - это то, что ответственности никто не несет, что в конечном итоге вырывается в народные волнения», - говорит он.
Говоря о конституционных преобразованиях академик подчеркивает, что страна сегодня активно дискутирует на эту тему, выражаются мнения за и против. «Обратите внимание на то, как в обществе живо обсуждается вопрос внесения поправок в Конституцию. Это очень хороший сигнал и это значит, что народ выбирает свое будущее, предлагает новые форматы. Путем дискуссий и различных мнений мы придем к чему-то эффективному. Самое главное, что никто не показывает безразличия – это уже говорит, что есть рост самосознания», - заключил Жамин Акималиев.
Источник: ИАЦ «Кабар»
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