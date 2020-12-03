Экс-премьера Кубатбека Боронова госпитализировали с коронавирусом

Экс-премьера Кубатбека Боронова госпитализировали с коронавирусом

У экс-премьер-министра Кыргызстана Кубатбека Боронова диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом агентству «Кабар» сообщил его помощник Руслан Турдумамбетов.

Уточняется, что состояние Боронова удовлетворительное.

«Он находится в больнице. Кубатбек Боронов не в реанимации. Прошла такая неправильная информация», - сказал он.

Источник: Кабар