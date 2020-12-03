Экс-премьера Кубатбека Боронова госпитализировали с коронавирусом
У экс-премьер-министра Кыргызстана Кубатбека Боронова диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом агентству «Кабар» сообщил его помощник Руслан Турдумамбетов.
Уточняется, что состояние Боронова удовлетворительное.
«Он находится в больнице. Кубатбек Боронов не в реанимации. Прошла такая неправильная информация», - сказал он.
Источник: Кабар
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