Предлагает отстреливать воров
Бывший глава Нацгвардии, генерал-полковник Абдыгул Чотбаев выразил такое мнение. Он считает, что нужно ужесточить наказание в отношении чиновников, замешанных в коррупции и контрабанде. Считает правильным приставить их к стене и расстрелять.
«Я верю в то, что мы рано или поздно обуздаем коррупцию. Я оптимист. Мы дошли до крайней точки, так продолжать нельзя. Основная наша проблема заключается в том, что борющиеся с коррупцией власть имущие сами превратились в коррумпированных драконов. Нельзя действовать «по-кыргызски» в таких вопросах. Нужно приставить к стене и расстрелять тех, кто погряз в коррупции и ворует бюджетные деньги», — сказал генерал.
Источник: газета «Майдан.kg» №45 от 02.12.2020 / стр. 9
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