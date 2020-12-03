Предлагает отстреливать воров

Предлагает отстреливать воров

Бывший глава Нацгвардии, генерал-полковник Абдыгул Чотбаев выразил такое мнение. Он считает, что нужно ужесточить наказание в отношении чиновников, замешанных в коррупции и контрабанде. Считает правильным приставить их к стене и расстрелять.

«Я верю в то, что мы рано или поздно обуздаем коррупцию. Я оптимист. Мы дошли до крайней точки, так продолжать нельзя. Основная наша проблема заключается в том, что борющиеся с коррупцией власть имущие сами превратились в коррумпированных драконов. Нельзя действовать «по-кыргызски» в таких вопросах. Нужно приставить к стене и расстрелять тех, кто погряз в коррупции и ворует бюджетные деньги», — сказал генерал.

Источник: газета «Майдан.kg» №45 от 02.12.2020 / стр. 9