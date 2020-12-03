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«Финполиция» задержала гражданина при даче взятки должностному лицу

«Финполиция» задержала гражданина при даче взятки должностному лицу

Мужчина пытался за 250 тысяч сомов решить вопрос по уголовному делу в свою пользу

Сотрудники ГСБЭП (Финансовая полиция) по Иссык-Кульской области 1 декабря с поличным при даче взятки в размере 250 тысяч сомов задержали гражданина «Т.А.».

Установлено, что «Т.А.», пытаясь решить вопрос по уголовному делу в свою пользу, предлагал должностному лицу взятку в крупном размере.

Материалы досудебного производства зарегистрированы в Едином реестре преступлений и проступков по статье 328 (дача взятки) УК КР.

Задержанный водворен в ИВС ГОВД Каракола.

Пресс-служба ГСБЭП

           

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