ЦИК: 14 кандидатов на должность президента внесли залог по 1 млн сомов (список)

ЦИК: 14 кандидатов на должность президента внесли залог по 1 млн сомов (список)

На 11.00 3 декабря 2020 года избирательный залог на депозитный счет Центральной избирательной комиссии внесли 14 кандидатов на должность президента КР.

Как сообщается на сайте ведомства, согласно конституционному Закону «О выборах Президента КР и Жогорку Кенеша», кандидаты на должность президента не позднее чем за 37 календарных дней до дня выборов, то есть до 24:00 часов 3 декабря должны внести избирательный залог в десятитысячекратном размере от установленного законодательством расчетного показателя.

Так на данный момент залог в 1 млн сомов сдали:

1. Касенов Аймен Абдыталипович;

2. Тольбаев Бабыржан Латиханович;

3. Мадумаров Адахан Кимсанбаевич;

4. Жапаров Садыр Нургожоевич;

5. Джеенбеков Равшан Бабырбекович;

6. Тагаев Рашид Бакирович;

7. Абакиров Эльдар Курманбекович;

8. Байгуттиев Женишбек Сейтбекович;

9. Абдылдаев Арстанбек Бейшеналиевич;

10. Асанов Курсан Сатарович;

11. Калмаматов Бактыбек Орозалиевич;

12. Арстанбек Мыктыбек;

13. Сегизбаев Абдил Кенешевич;

14. Кочкоров Улукбек Тойчубаевич.