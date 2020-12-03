ЦИК: 14 кандидатов на должность президента внесли залог по 1 млн сомов (список)
На 11.00 3 декабря 2020 года избирательный залог на депозитный счет Центральной избирательной комиссии внесли 14 кандидатов на должность президента КР.
Как сообщается на сайте ведомства, согласно конституционному Закону «О выборах Президента КР и Жогорку Кенеша», кандидаты на должность президента не позднее чем за 37 календарных дней до дня выборов, то есть до 24:00 часов 3 декабря должны внести избирательный залог в десятитысячекратном размере от установленного законодательством расчетного показателя.
Так на данный момент залог в 1 млн сомов сдали:
1. Касенов Аймен Абдыталипович;
2. Тольбаев Бабыржан Латиханович;
3. Мадумаров Адахан Кимсанбаевич;
4. Жапаров Садыр Нургожоевич;
5. Джеенбеков Равшан Бабырбекович;
6. Тагаев Рашид Бакирович;
7. Абакиров Эльдар Курманбекович;
8. Байгуттиев Женишбек Сейтбекович;
9. Абдылдаев Арстанбек Бейшеналиевич;
10. Асанов Курсан Сатарович;
11. Калмаматов Бактыбек Орозалиевич;
12. Арстанбек Мыктыбек;
13. Сегизбаев Абдил Кенешевич;
14. Кочкоров Улукбек Тойчубаевич.
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