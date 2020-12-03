Государство должно переходить от пассивных мер поддержки ЛОВЗ к активным. Поздравление Мамытова

Государство должно переходить от пассивных мер поддержки ЛОВЗ к активным. Поздравление Мамытова

Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики, Торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов сегодня, 3 декабря, направил обращение в связи с Международным днем инвалидов.

Ниже приводим текст обращения:

«Уважаемые соотечественники!

Ежегодно государством в этот день проводятся мероприятия, которые демонстрируют уважение к лицам с ограниченными возможностями здоровья и внимание общества к их насущным нуждам и проблемам. Реализуются мероприятия по социальной защите и содействию интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья в общество.

Перед нами стоят новые цели, задачи и приоритеты по обеспечению максимальных условий для улучшения социальной жизни лиц с инвалидностью.

На сегодняшний день в республике насчитывается 193,7 тысяч лиц с ограниченными возможностями здоровья, из них 32 тысячи человек — это дети с ограниченными возможностями здоровья. Несмотря на ограничения в возможностях здоровья, это талантливые и необычайной силы воли мужественные люди.

Государство в целом должно формировать и развивать понимание перехода от пассивных мер политики поддержки лиц с ограниченными возможностями здоровья в виде различных социальных выплат к более активным мерам.

Уважаемые соотечественники!

Удовлетворение потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья — одна из главнейших задач государства.

Кыргызстан взял на себя обязательства создать условия для обеспечения участия всех людей в социальной, экономической и политической жизни страны с учетом особых нужд лиц с ограниченными возможностями здоровья. Мы будем выполнять эти обязанности!

Желаю всем нам добиться совместных успехов в намеченных планах, нашим гражданам — уверенности, огромной жизненной отваги, неиссякаемой энергии в борьбе против недугов, оптимизма, а самое главное — чувствовать поддержку близких и окружающих людей».