Государство должно переходить от пассивных мер поддержки ЛОВЗ к активным. Поздравление Мамытова
Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики, Торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов сегодня, 3 декабря, направил обращение в связи с Международным днем инвалидов.
Ниже приводим текст обращения:
«Уважаемые соотечественники!
Ежегодно государством в этот день проводятся мероприятия, которые демонстрируют уважение к лицам с ограниченными возможностями здоровья и внимание общества к их насущным нуждам и проблемам. Реализуются мероприятия по социальной защите и содействию интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья в общество.
Перед нами стоят новые цели, задачи и приоритеты по обеспечению максимальных условий для улучшения социальной жизни лиц с инвалидностью.
На сегодняшний день в республике насчитывается 193,7 тысяч лиц с ограниченными возможностями здоровья, из них 32 тысячи человек — это дети с ограниченными возможностями здоровья. Несмотря на ограничения в возможностях здоровья, это талантливые и необычайной силы воли мужественные люди.
Государство в целом должно формировать и развивать понимание перехода от пассивных мер политики поддержки лиц с ограниченными возможностями здоровья в виде различных социальных выплат к более активным мерам.
Уважаемые соотечественники!
Удовлетворение потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья — одна из главнейших задач государства.
Кыргызстан взял на себя обязательства создать условия для обеспечения участия всех людей в социальной, экономической и политической жизни страны с учетом особых нужд лиц с ограниченными возможностями здоровья. Мы будем выполнять эти обязанности!
Желаю всем нам добиться совместных успехов в намеченных планах, нашим гражданам — уверенности, огромной жизненной отваги, неиссякаемой энергии в борьбе против недугов, оптимизма, а самое главное — чувствовать поддержку близких и окружающих людей».
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