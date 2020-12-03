Кандидат в президенты Садыр Жапаров сдал подписные листы

Кандидат в президенты Садыр Жапаров сдал подписные листы

Кандидат в президенты Кыргызстана Садыр Жапаров сдал в ЦИК подписные листы. Об этом агентству «Кабар» сообщили в пресс-службе Центризбиркома КР.

Уточняется, что сейчас идет прием документов.

В ЦИК отметили, что вчера, 2 декабря, подписные листы сдал также кандидат в президента Бабур Тольбаев.

Напомним, что кандидаты в президенты должны собрать от 30 тыс. до 60 тыс. подписей в свою поддержку. Срок для сдачи подписных листов истекает сегодня, 3 декабря, в 23.59 часов.

Досрочные президентские выборы назначены на 10 января 2021 года.

Источник: Кабар