Кандидат в президенты Садыр Жапаров сдал подписные листы
Кандидат в президенты Кыргызстана Садыр Жапаров сдал в ЦИК подписные листы. Об этом агентству «Кабар» сообщили в пресс-службе Центризбиркома КР.
Уточняется, что сейчас идет прием документов.
В ЦИК отметили, что вчера, 2 декабря, подписные листы сдал также кандидат в президента Бабур Тольбаев.
Напомним, что кандидаты в президенты должны собрать от 30 тыс. до 60 тыс. подписей в свою поддержку. Срок для сдачи подписных листов истекает сегодня, 3 декабря, в 23.59 часов.
Досрочные президентские выборы назначены на 10 января 2021 года.
Источник: Кабар
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