ГКНБ задержал директора ГУ «Кадастр» Абдумуктара Маматова
АКС ГКНБ была выявлена устойчивая коррупционная схема по незаконному получению денежных средств с руководителей территориальных подразделений в Государственном учреждении «Кадастр» при Государственном агентстве по земельным ресурсам.
Как сообщает пресс-служба ГКНБ, в ходе проведенных мероприятий была установлена причастность к незаконным поборам денежных средств на систематической основе со стороны директора Государственного учреждения «Кадастр» Абдумуктара Маматова.
На основании собранных материалов, 2 декабря 2020 года на основании ст.98 УПК М.А.Т. задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. Ведется следствие.
Источник: reporter.kg
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