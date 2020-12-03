ГКНБ задержал директора ГУ «Кадастр» Абдумуктара Маматова

ГКНБ задержал директора ГУ «Кадастр» Абдумуктара Маматова

АКС ГКНБ была выявлена устойчивая коррупционная схема по незаконному получению денежных средств с руководителей территориальных подразделений в Государственном учреждении «Кадастр» при Государственном агентстве по земельным ресурсам.

Как сообщает пресс-служба ГКНБ, в ходе проведенных мероприятий была установлена причастность к незаконным поборам денежных средств на систематической основе со стороны директора Государственного учреждения «Кадастр» Абдумуктара Маматова.

На основании собранных материалов, 2 декабря 2020 года на основании ст.98 УПК М.А.Т. задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. Ведется следствие.

Источник: reporter.kg