На очереди Торобай Зулпукаров?

Если он и занимался незаконными делами, то точно не самостоятельно.

Представитель экс-президента Сооронбая Жээнбекова Курманбек Дыйканбаев был освобожден от занимаемой должности. Его взяли под стражу на основании возбужденного уголовного дела. Его обвиняют в том, что на последних парламентских выборах он запугивал руководителя одного из госпредприятий, вынудил перевести 7 млн сомов на счет одной из партий. В ходе следствия выяснилось, что Курманбек Дыйканбаев пригрозил человеку увольнением, если он не переведет деньги.

Позднее выяснилось, что Курманбек Дыйканбаев во время следствия дал показания против депутата Жогорку Кенеша от фракции СДПК Торобая Зулпукарова. Неизвестно, что он сказал о Зулпукарове. Но как известно, во время следствия обычно всплывают многочисленные обстоятельства. Есть так называемый инстинкт самосохранения. Когда возникают трудности, люди готовы выложить всю правду. Вполне возможно, что Торобая Зулпукарова пригласят для дачи показаний и ему придется ответить на многие вопросы. Против кого он может дать показания? Если он и занимался незаконными делами, то точно не самостоятельно.

Источник: газета «Майдан.kg» №45 от 02.12.2020 / стр. 9