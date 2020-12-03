(Видео) В ООН состоялась презентация российской вакцины от COVID-19 «Спутник V»

В ООН состоялась презентация российской вакцины от COVID-19 «Спутник V»

В России от коронавирусной инфекции COVID-19 вакцинировали уже более 100 тысяч человек из групп риска, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на спецсессии Генассамблеи ООН.

Люди были привиты вакциной «Спутник V» института имени Гамалеи. Это первая зарегистрированная российская вакцина. 2 декабря в ООН состоялась ее презентация.

По словам Мурашко, продолжающиеся исследования препарата подтверждают его эффективность. «Собранные данные показывают, что вакцинация вызывает сильный антительный и клеточный иммунный ответ», — добавил министр.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил на спецсессии Генассамблеи, что у России заказано уже свыше 1 миллиарда 200 миллионов доз вакцины «Спутник V». Заявки подали более 40 стран. В декабре на зарубежных производствах Россия произведёт 2 миллиона доз, сказал Дмитриев.

В свою очередь, президент России Владимир Путин объявил 2 декабря о начале широкой вакцинации от COVID-19 со следующей недели.

По словам Путина, в России уже произведено около 2 миллионов доз вакцины. «Это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию», — сказал президент, отметив, что начать необходимо с первых двух групп риска – врачей и учителей.

Всего в России разработано три перспективных вакцины. Помимо «Спутника V» зарегистрирован препарат «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор». Оба получили регистрацию до завершения третьей стадии клинических испытаний, что вызвало критику ряда российских и зарубежных специалистов.

Третья вакцина – это разработка центра имени Чумакова. Она проходит сейчас вторую из необходимых трех фаз испытаний.

Источник: Элгезит