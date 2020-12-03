Конституционная палата признала решение Жогорку Кенеша о переносе парламентских выборов законным

Судьи решили не удовлетворять жалобу партии «Реформа»
Судьи Конституционной палаты приняли решение признать решение о переносе парламентских выборов законным.
"Конституционная палата, подчеркивая особую значимость соблюдения принципа незыблемости Конституции, тем не менее, отмечает что оспариваемый конституционный Закон по своему предмету регулирования не является актом конституционной реформы. Иными словами, намерение Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, изложенное в статье 1 оспариваемого конституционного Закона, не может расцениваться как самостоятельная норма права, содержащая веление или властное предписание о проведении конституционной реформы. То есть Конституционная палата Верховного суда Кыргызской Республики не может давать оценку правомерности еще не совершенным действиям Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в рамках рассматриваемого дела, поскольку оспариваемый конституционный Закон не является юридическим основанием проведения конституционной реформы", - говорится в приговоре суда.
Напомним, сегодня Конституционная палата Верховного суда рассматривала обращение гражданских активистов и партии «Реформа» о незаконном продлении полномочий парламента и переносе выборов в Жогорку Кенеш. В ходатайстве указано, что парламентские выборы были отложены в разрез с действующим Основным законом. К такому же мнению пришла и Венецианская комиссия, за консультацией в которую обратились члены Конституционной палаты.
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!