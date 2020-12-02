(Фото) Кыргызстанский хирург Мамбет Мамакеев получил диплом Книги рекордов Гиннесса

Кыргызстанский хирург Мамбет Мамакеев получил диплом Книги рекордов Гиннесса

Кыргызстанский хирург Мамбет Мамакеев получил диплом Книги рекордов Гиннесса как человек с самой длинной карьерой хирурга.

Отметим, что Мамакеев проработал в качестве хирурга 67 лет 181 день. Рекорд зафиксирован 29 февраля 2020 года. Доктор также удостоен престижного звания почетного гражданина Кыргызстана в знак признания его достижений в медицине.

Источник: reporter.kg