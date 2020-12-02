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(Фото) Кыргызстанский хирург Мамбет Мамакеев получил диплом Книги рекордов Гиннесса

Кыргызстанский хирург Мамбет Мамакеев получил диплом Книги рекордов Гиннесса

Кыргызстанский хирург Мамбет Мамакеев получил диплом Книги рекордов Гиннесса как человек с самой длинной карьерой хирурга.

Отметим, что Мамакеев проработал в качестве хирурга 67 лет 181 день. Рекорд зафиксирован 29 февраля 2020 года. Доктор также удостоен престижного звания почетного гражданина Кыргызстана в знак признания его достижений в медицине.

 

На изображении может находиться: текст «GUINNESS WORLD Ⅲ RECORDS CERTIFICATE The longest career as a surgeon is s67 67 years 181 days achieved by Mamakeev Mambet Mamakeevich (Kyrgyzstan) in Bishkek, Kyrgyzstan as verified on the 29 February 2020 OFFICIALLY AMAZING WW.CUINNESSHOILERECORBS.COM»          Нет описания фото.

 

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Источник: reporter.kg

           

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