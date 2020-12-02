Азербайджан учредил День победы из-за войны в Карабахе

Азербайджан учредил День победы из-за войны в Карабахе

В Азербайджане учрежден новый праздник — День победы, который будет отмечаться ежегодно 10 ноября, следует из распоряжения президента Ильхама Алиева, передает РБК.

В этот день начали действовать договоренности Азербайджана, Армении и России о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

В своем распоряжении президент отразил точку зрения Баку на конфликт, в соответствии с которой Армения оккупировала часть территорий, изначально принадлежавших Азербайджану. Алиев отметил победоносные действия азербайджанской армии; были также захвачены несколько городов, в том числе исторически важная Шуша (Шуши).

Глава государства заявил, что День победы «увековечит эту беспрецедентную победу, которая стала праздником силы нашего народа и нашей национальной гордости и имеет исключительное значение для престижа и будущего развития нашего государства».

Источник: reporter.kg