Азербайджан учредил День победы из-за войны в Карабахе
В Азербайджане учрежден новый праздник — День победы, который будет отмечаться ежегодно 10 ноября, следует из распоряжения президента Ильхама Алиева, передает РБК.
В этот день начали действовать договоренности Азербайджана, Армении и России о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.
В своем распоряжении президент отразил точку зрения Баку на конфликт, в соответствии с которой Армения оккупировала часть территорий, изначально принадлежавших Азербайджану. Алиев отметил победоносные действия азербайджанской армии; были также захвачены несколько городов, в том числе исторически важная Шуша (Шуши).
Глава государства заявил, что День победы «увековечит эту беспрецедентную победу, которая стала праздником силы нашего народа и нашей национальной гордости и имеет исключительное значение для престижа и будущего развития нашего государства».
Источник: reporter.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!