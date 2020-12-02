В структурных подразделениях мэрии Бишкека произошли кадровые изменения
Заместитель главы Ленинского района Аскат Карынбаев в соответствии со статьей 30 Закона КР «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» переведен в порядке ротации на должность начальника управления муниципального имущества(УМИ) столичной мэрии.
Как сообщает пресс-служба столичной мэрии, также по итогам конкурса на замещение вакантных административных муниципальных должностей главой управления землепользования и строительства (УЗС) назначен Азамат Кадыров, ранее он временно исполнял обязанности начальника УЗС.
Кроме того, Нурлан Эшенбаев назначен директором департамента городского хозяйства.
Соответствующие распоряжения подписал исполняющий обязанности мэра г. Бишкек Балбак Тулобаев.
Источник: Кабар
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