Надо протягивать ножки по одежке…

Продолжает свою работу конституционное совещание по внесению изменений и дополнений в Основной закон.

Звучат различные предложения по нормам и статьям Конституции. Один из участников совещания предложил лишить русский язык статуса официального, спровоцировав бурные обсуждения среди общественности. По этому вопросу успели высказаться и депутаты российской Госдумы.

Возникает вопрос – нужно ли лишать русский язык статуса официального или не нужно трогать эту норму? По правде говоря, нетрудно лишить русский язык статуса официального. Но насколько это необходимо на сегодняшний день? Если рассматривать вопрос серьезно и трезво оценивать ситуацию, то вреда от отмены официального статуса будет больше, чем пользы. Нравится это нам или нет, но именно этот статус позволил добиться определенных льгот для наших трудовых мигрантов в России. Если мы уберем эту норму из Основного закона, то натолкнемся на прохладное отношение со стороны Кремля, пошатнутся наши отношения. Если получится, кыргызской власти нужно использовать это обстоятельство как рычаг, получить определенные финансовые и политические дивиденды с российской стороны. К тому же тяжело поверить в то, что наш государственный язык начнет активно развиваться, если российский язык лишится статуса официального.

Рано или поздно, эту норму уберут с Основного закона. Но пока что нам нужно протягивать ножки по одежке. Для нас сейчас важнее развивать экономику и поднять уровень жизни населения.

Источник: газета «Майдан.kg» №45 от 02.12.2020 / стр. 8