Народные избранники теперь не будут «баловаться»?

Теперь в Основной закон вносятся изменения и этот срок сокращается до 10 дней.
По действующему Основному закону депутаты Жогорку Кенеша могут лишиться мандата, если на протяжении 30 дней не появляются на рабочем месте без причины. Теперь в Основной закон вносятся изменения и этот срок сокращается до 10 дней. Участники Конституционного совещания поддержали такое нововведение. Если депутаты ЖК не появляются на работе без причины 10 дней, то появляется законное основание лишить их мандата. Стоит отметить, что это очень правильное и актуальное решение.
Пока рядовые сотрудники подпадают под сокращение по определенной статье, если не появляются на работе 2-3 дня, привлекаются к административной ответственности, депутаты ЖК не привлекались к ответственности за отсутствие на работе. Это было несправедливо. Есть депутаты, которые появляются на работе 2-3 дня в месяц, не проявляют себя в деле, но исправно получают зарплату. Почему им нужно платить зарплату, если они не появляются на работе, не выполняют четко свою работу? Правильно вводят норму об ответственности депутатов, которые без причины отсутствуют на рабочем месте на протяжении 10 дней.
Источник: газета «Майдан.kg» №45 от 02.12.2020 / стр. 8
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