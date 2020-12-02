Каныбек Иманалиев, депутат Жогорку Кенеша: «Времена с тех пор поменялись»

Нельзя сказать, что все встанет на свои места, если мы вернемся к Конституции 1993 года.
— Все встанет на свои места, если вернемся к Конституции 1993 года?
— Нельзя сказать, что все встанет на свои места, если мы вернемся к Конституции 1993 года. Потому что с тех пор времена поменялись. Тем не менее нынешняя Конституция требует такого же, обширного, народного обсуждения.
Источник: газета «Майдан.kg» №45 от 02.12.2020 / стр. 6
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