Нарис Калчаев: «Будет хорошо, если будем двигаться вперед, а не назад»

Будет хорошо, если будем двигаться вперед, а не назад.
— Все встанет на свои места, если вернемся к Конституции 1993 года?
— Будет хорошо, если будем двигаться вперед, а не назад. Неважно, какая форма правления в Кыргызстане, все упирается в человеческий фактор. Власть у нас переходила за рамки Основного закона и от этого никуда не деться. Потому что все у нас привыкли подхалимствовать новой власти, сами создаем такие условия. Кыргызский народ по природе свободолюбив. Для нас не чужды демократические ценности, но будет неуместно бездумно списывать западную демократию. Демократия должна соответствовать обычаям и традициям кыргызского народа.
Источник: газета «Майдан.kg» №45 от 02.12.2020 / стр. 6
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