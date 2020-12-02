Здоровье Атамбаева резко ухудшилось. Процесс отложен

Сам Атамбаев не доставлен на судебный процесс.
Сегодня в Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Заседание проходит под председательством судьи Азирета Медерова.
На последнем судебном процессе судья вынес решение о соединении трёх уголовных дел в одно судебное производство:
1. Дело о событиях в Кой-Таше 7-8 августа.
2. Дело о легализации преступных доходов.
3. Дело о коррупции по земельным участкам в селе Кой-Таш.
Сам Атамбаев не доставлен на судебный процесс. Конвоиры предоставили его заявление.
«Прошу отложить проведение процесса на неделю в связи с резким ухудшением здоровья», — прочитал судья заявление бывшего президента.
Также к заявлению приложена справка врачей, в которой говорится, что бывший президент жалуется на головные боли, общую слабость, кашель, озноб и боли в поясничной области.
В связи с чем, сторона обвинения, адвокаты, обвиняемые и потерпевшие попросили отложить процесс. Выслушав мнения, судья принял решение отложить процесс на 9 декабря.
Источник: Элгезит
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