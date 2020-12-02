Радислав Сафин: Блогером быть интереснее, чем журналистом и иллюзионистом

Поверьте, никаких слов не хватит, чтобы передать эти ощущения.

Во время пандемии COVID-19 многие представители ивент-индустрии в Кыргызстане растерялись: как быть, как работать и зарабатывать на жизнь дальше, когда все закрылось на карантин. Многие, но не все. Известный отечественный иллюзионист Радислав Сафин, бывший в недалеком прошлом журналистом, решил вспомнить прежнюю профессию и стал… видеоблогером. Для этого он открыл собственный YouTube-канал, на котором намерен рассказывать об интересных и актуальных вещах: работе скорой помощи своими глазами, бактерицидных лампах, истории больных коронавирусом и так далее. На вопрос Elgezit.kg о том, что его YouTube-канал — это социальный проект или попытка заработать на жизнь в лихое время Радислав Сафин, не раздумывая, ответил: первое.

— Слушайте, ведь идеи освещать работу скорой медицинской помощи или рассказывать, как правильно надевать маску, не новы. В чем отличие ваших репортажей от того, что все уже видели и о чем читали?

— На этот вопрос лучше ответит наш первый ролик. Можно много рассказывать о том, что мы пытались по-новому взглянуть на проблему коронавируса, но лучше просто посмотреть. Разве кто-то в нашей стране снимал блог о работе медиков скорой помощи во время пандемии, отправился с ними на выезды, провел с ними смену, показал их работу изнутри? Я этого не видел, хотя мы много времени потратили на изучение местных каналов.

Когда мы разрабатывали темы съемок, отталкивались от того, есть ли что-то похожее в кыргызстанском сегмента интернета. Если этого нет, мы об этом снимаем.

Кроме того, наши темы не будут ограничены коронавирусом. Также запускаем интересные факты о Кыргызстане, интервью с людьми необычных профессий. Я буду очень рад, если ваши читатели подпишутся на мой канал и там они уже сами поймут, о чем наш формат.

— Как возникла идея создания такого YouTube-канала?

— Последние 8 лет я очень плотно занимался фокусами. Мы объездили многие страны, выступали на разных шоу, минутах славы, фестивалях, но рамки этого жанра не позволяли мне реализовать многие идеи. У меня давно существует YuoTube-канал, где я с 2012 года выставляю свои фокусы, видео из фестивальных поездок. Я его совсем не развивал, просто закидывал видео, а он как-то сам по себе существовал. Один ролик с моим выступлением на швейцарской минуте славы к моему удивлению даже набрал почти полтора миллиона просмотров. Но формат этого канала отличается от того, что я хочу сделать сейчас. Так что постараюсь сделать что-то интересное о жизни в нашей стране. Сейчас понимаю, что быть блогером быть интереснее, чем журналистом или даже иллюзионистом. А в ближайшие шесть месяцев будет отдельная рубрика именно о коронавирусе, ее финансирование стало возможным благодаря поддержке Европейского союза и Интерньюсу.

— Расскажите об ощущениях, испытанных во время поездки вместе с бригадой скорой помощи?

— Поверьте, никаких слов не хватит, чтобы передать эти ощущения. Тревога, психологическое давление, физический дискомфорт. Это работа не для каждого, причем раньше я не считал, что это может быть таким специфическим. Я по-иному взглянул на людей этой профессии. Считаю, что их труд незаслуженно низко оплачивается. А еще хочу обратиться ко всем автомобилистам обязательно пропускать карету скорой помощи. Только изнутри этого автомобиля я понял, насколько сложно приходится этим людям, кто целый день колесит по городу, спасая жизни и сталкиваясь с множеством трудностей.

— Как COVID-19 повлиял на вашу жизнь?

— У меня появилось больше времени. Последние мои две поездки в Италию и Узбекистан отменились, так что все это время провожу в Бишкеке, и вот, занялся новым каналом.

— Произойдет ли переоценка ценностей у людей, по-вашему, после пандемии, и чего именно она коснется?

— Конечно. Уже сейчас понятно, что мир не будет таким, как прежде. Прежде всего, это коснется работы, каждый из нас должен же жить на что-то. Из офлайна сейчас все бегут в онлайн и очень правильно. Пандемия за считанные месяцы сделала то, что не могли сделать технологические гиганты, развивая онлайн-отрасль. Будущее за технологиями. Посмотрите, как поползли вверх акции Теслы, Zoom и схожих компаний. Ну и, конечно, медицина. Наконец, все поняли, что в общемировом понимании для каждого из нас, нашего здоровья и жизни гораздо важней условный врач Сергей Иванович из соседнего села, чем футболист Лионель Месси.

Источник: Элгезит