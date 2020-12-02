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Я не могу запретить частным компаниям проводить корпоративы, - и.о. мэра Бишкека

«Я не могу им запретить»

И.о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев запретил муниципальным служащим проводить корпоративы и массово собираться. Об этом он сказал на сессии БГК 2 декабря.

«А как же частные компании?» - спросил депутат Нургазы Каримов.

«Я не могу им запретить», - сказал Тулобаев.

Депутат сказал, что массовые сборы могут нести риски в ходе пандемии коронавируса.

Тулобаев согласился и сообщил о разрабатываемом алгоритме для работы кафе и ресторанов.

Источник:  kg.akipress.org

           

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