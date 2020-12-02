В проект Конституции вернули сокращенные статьи по правам человека - Акун

В проект Конституции вернули сокращенные статьи по правам человека - Акун

В проект Конституции вернули сокращенные статьи по правам человека. Об этом на брифинге сообщил член конституционного совещания, правозащитник, руководитель народного совета «Келечеке жол» Турсунбек Акун.

По его словам, статьи по правам человека в Конституции являются основой. Этой теме посвящены 43 статьи.

«Мы работаем усиленно. Есть недостатки, так как сократили на 11 статей, посвященные правам человека. Мы, согласно, международным стандартам, вернули эти статьи», - сказал он.

Акун напомнил, что Кыргызстан является демократической страной, где основными принципами являются права человека.

«Сейчас по каждой статье по правам человека работаем отдельно», - добавил он.

Источник: Кабар