Каждый гражданин должен быть обеспечен бесплатным дошкольным, школьным и профобразованием - Шерипов
Каждый гражданин имеет право на бесплатное дошкольное, школьное и профессиональное обучение. Об этом сегодня на брифинге заявил руководитель секции «Права и свободы человека и гражданина» Нурлан Шерипов, рассказывая о поправках в Конституцию.
По его словам, вопрос нехватки детских садов – большая проблема. В стране не хватает государственных дошкольных образовательных организаций. «Родители вынуждены отдавать детей в частные сады, а те, кто не может позволить, держать дома. Это большая социальная проблема и государство должно ее решать», - отметил Шерипов.
«Это одна из новелл, которые вносятся в поправки. Я считаю, это очень хорошая и необходимая норма и принцип решения большой социальной проблемы. Даже если не получится это реализовать сейчас, то в будущем должно быть так», - сказал эксперт.
Источник: Кабар
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