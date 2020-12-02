(Видео) Чего боятся инвесторы из Турции, появится ли армия Турана? Интервью

Чего боятся инвесторы из Турции, появится ли армия Турана? Интервью

В каком формате Турция продолжит сотрудничество с Кыргызстаном, боятся ли турецкие инвесторы вкладывать деньги в нашу страну, как будет работать фонд "Маариф", насколько реально создание Туранской армии и возрождение Османской империи, будущее Нагорного Карабаха и тюркского мира. Подробности в первом выпуске телепроекта "В TRENDе" - интервью с послом Турции в Кыргызстане Женгиз Камилем Фыратом.

Источник: vb.kg