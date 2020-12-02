(Видео) Чего боятся инвесторы из Турции, появится ли армия Турана? Интервью 

Чего боятся инвесторы из Турции, появится ли армия Турана? Интервью
В каком формате Турция продолжит сотрудничество с Кыргызстаном, боятся ли турецкие инвесторы вкладывать деньги в нашу страну, как будет работать фонд "Маариф", насколько реально создание Туранской армии и возрождение Османской империи, будущее Нагорного Карабаха и тюркского мира. Подробности в первом выпуске телепроекта "В TRENDе" - интервью с послом Турции в Кыргызстане Женгиз Камилем Фыратом.
Источник: vb.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!