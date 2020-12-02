(Видео) Золотодобытчики в Кыргызстане оставили после себя более тысячи гектаров «лунных пейзажей»

Золотодобытчики в Кыргызстане оставили после себя более тысячи гектаров «лунных пейзажей»

В Кыргызстане площадь так называемых «лунных пейзажей», — нерекультивированных и заброшенных после золотодобычи земель, достигла более 1100 гектаров, что сопоставимо с территорией шести государств Монако. Об этом говорится в видеорасследовании «Лунные пейзажи Кыргызстана», опубликованном Медиа бюро журналистских расследований КР.

Группа кыргызстанских журналистов на протяжении полугода проводила съемки и изучала обстановку в десятках населенных пунктов по всему Кыргызстану, расположенных вблизи «лунных пейзажей».

В ходе поездок по стране экологи, чиновники и местные жители рассказали и показали мертвые озера и реки, оставшиеся после золотодобытчиков, десятки гектаров вырубленных лесов, исковерканные бульдозерами ландшафты, гектары оползневых участков и сельские дороги, ведущие в пропасти траншей и пустые карьеры.

«Эксперты предупреждают, что это может угрожать жизни и здоровью нескольких десятков тысяч граждан Кыргызстана, проживающих в непосредственной близости к нерекультивированным участкам, напоминающим лунные пейзажи», — уточняет один из авторов расследования, журналист Азизбек Джаналиев.

Источник: Элгезит