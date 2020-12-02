Партия «Кыргызстан» может распуститься?

Как известно, на прошлой неделе водочный завод «Аю» приостановил производство, открыл двери для государственных проверок.
Депутат от партии «Кыргызстан» Салайдин Айдаров может покинуть партию, где состоит членом. По дошедшей до нас информации, братья депутаты Нургазы и Салайдин Айдаровы не поддерживают кандидатуру партийного лидера Канатбека Исаева на президентский пост.
Как известно, на прошлой неделе водочный завод «Аю» приостановил производство, открыл двери для государственных проверок.
Над головами хозяев партии «Кыргызстан» начала сгущаться чёрная туча?
Источник: argument.kg
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