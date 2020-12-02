В ЦИК КР поступил законопроект о проведении референдума по выбору формы госуправления
В Центризбирком Кыргызстана поступил проект закона о проведении референдума по выбору формы государственного управления. Об этом агентству «Кабар» сообщил зампредседателя ЦИК КР Абдыжапар Бекматов.
По его словам, комитет Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша направил проект закона в ЦИК для получения заключения.
Он отметил, что депутаты просят ЦИК дополнить законопроект по необходимости.
«В частности в документе три вопроса: назначить референдум на 10 января, прописать в бюллетени вопросы о том, какую форму правления народ хочет – президентскую или парламентскую и дать поручение правительству провести референдум», - пояснил он.
Источник: Кабар
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