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В ЦИК КР поступил законопроект о проведении референдума по выбору формы госуправления

В ЦИК КР поступил законопроект о проведении референдума по выбору формы госуправления

В Центризбирком Кыргызстана поступил проект закона о проведении референдума по выбору формы государственного управления. Об этом агентству «Кабар» сообщил зампредседателя ЦИК КР Абдыжапар Бекматов.

По его словам, комитет Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша направил проект закона в ЦИК для получения заключения.

Он отметил, что депутаты просят ЦИК дополнить законопроект по необходимости.

«В частности в документе три вопроса: назначить референдум на 10 января, прописать в бюллетени вопросы о том, какую форму правления народ хочет – президентскую или парламентскую и дать поручение правительству провести референдум», - пояснил он.

Источник: Кабар

           

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