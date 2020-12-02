В Бишкеке еще на 40 перекрестках установят камеры «Безопасного города»

Уточняется, что подобные выездные совещания продолжаются.

В Бишкеке проходят выездные совещания по вопросу установки опор для аппаратно-программных комплексов (АПК) по проекту «Безопасный город».

Как сообщает пресс-служба мэрии Бишкека, на полевых инспекциях работают сотрудники государственных и городских служб, а также специалисты МП «Бишкекглавархитектура» и представители компании «Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd», с которыми по результатам конкурса был заключен договор на реализацию второго этапа проекта «Безопасный город».

«На месте специалисты сверили расчеты на бумаге, детально изучают более 40 перекрёстков улиц, где планируется установка АПК согласно представленному главного инженерному проекту», - говорится в сообщении.

Уточняется, что подобные выездные совещания продолжаются.

Источник: Кабар