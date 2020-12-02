И.о.президента примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в онлайн формате
Исполняющий обязанности президента КР, торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов сегодня, 2 декабря, примет участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в формате видеоконференции. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Будут обсуждены вопросы дальнейшего повышения эффективности деятельности Организации, ход реализации решений сессии Совета коллективной безопасности и уставных органов ОДКБ, дальнейшее укрепление межпарламентского сотрудничества государств — членов ОДКБ.
Ожидается, что в мероприятии примут участие Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, а также генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
Источник: Кабар
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