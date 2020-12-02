(Видео/фото) Генпрокуратура возбудила уголовное дело по строительству парка «Ынтымак»

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по строительству парка «Ынтымак»
Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту строительства парка «Ынтымак», сообщили 2 декабря АКИpress источники из силовых структур.
По предварительным данным, надзорный орган провел проверку законности использования и расходования мэрией Бишкека бюджетных средств на открытие парка.
Так, в 2019-2020 годах отдельные должностные лица мэрии Бишкека без положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации произвели строительно-монтажные работы по благоустройству парка.
В ходе проверки независимые эксперты провели контрольный обмер выполненных работ, в том числе по поставке растительных грунтов, системы полива, установки дорожного бордюра, помещений для размещения туалетов. В результате по отдельным выполненным работам выявлено завышение их объемов и стоимости (расценки).
Также, по данным источников, выявлены нарушения в заключении договора по выполнению работ по возведению объектов общественного назначения на территории парка. То есть без проведения процедуры госзакупки и при отсутствии соответствующей лицензии у подрядчика.
Кроме этого, изучение документов столичного муниципалитета показало, что должностные лица мэрии неправомерно присуждали договора-поставки отдельным участникам конкурса. Последние не соответствовали установленным квалификационным требованиям.
Генпрокуратура 24 ноября зарегистрировала собранные материалы в ЕРПП по ст.ст.234 ч.2 п.2 («Нарушение порядка проведения публичных торгов») и ст.320 ч.2 («Злоупотребление должностным положением») УК КР.
Парк «Ынтымак» открыл 30 августа в 2019 году президент Сооронбай Жээнбеков.
Источник: svodka.akipress.org
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