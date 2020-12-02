Сотрудники ГКНБ нашли в Иссык-Кульской области схрон оружия – фото

Изъятые оружия и боеприпасы будут направлены на соответствующую экспертизу.
ГКНБ 27 ноября в ходе оперативно-розыскных мероприятий, направленных на противодействие деятельности организованной преступности, в Иссык-Кульской области обнаружен схрон огнестрельного оружия и боеприпасов.
Как сообщает пресс-служба ГКНБ, в обнаруженном тайнике изъято два боевых пистолета марки «ТТ» и «ПМ», охотничье гладкоствольное оружие (обрез), нарезное оружие (обрез с карабином), 39 боевых патронов и шесть патронов от газотравматического пистолета.
Изъятые оружия и боеприпасы будут направлены на соответствующую экспертизу.
Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по ст.253 ч.2 (незаконный оборот оружия, боеприпасов) УК КР.
В настоящее время ГКНБ проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконному хранению огнестрельного оружия и боеприпасов.
Источник: reporter.kg
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