Верховный суд прокомментировал требование об освобождении Атамбаева

Верховный суд прокомментировал требование об освобождении Атамбаева

Вопрос об изменении меры пресечения в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева может быть разрешен при новом рассмотрении уголовного дела по существу в Первомайском районном суде Бишкека в случае если поступит ходатайство от адвокатов. Об этом сообщил Верховный суд, комментируя заявление адвоката Атамбаева о том, что его немедленно должны освободить из колонии.

30 ноября Верховный суд отменил приговоры предыдущих инстанций по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева и направил его на пересмотр в Первомайский районный суд города Бишкека.

«Решения судов по этому делу и были причиной содержания Атамбаева в колонии. Верховный суд эти решения отменил, значит, оснований для содержания его в колонии нет. Сегодня мы получили копию постановления Верховного суда. ГСИН должна немедленно освободить Атамбаева, поскольку по закону без судебного решения человека не имеют права держать в СИЗО или колонии. По другим уголовным делам суд не применял меру пресечения. Мы отнесем решение суда в ГСИН и попросим освободить Атамбаева», - сказал его адвокат Замир Жоошев.

Азиз Батукаев, осужденный в 2006 году на 16 лет и 8 месяцев с конфискацией имущества по обвинению в причастности к убийству, незаконном обороте и изготовлении оружия, а также организации массовых беспорядков, в 2013 году был досрочно освобожден из тюрьмы в Нарыне на основании заключения, что «страдает неизлечимым заболеванием». Сразу после этого он был доставлен в Бишкек со специальным сопровождением, откуда вылетел в город Грозный (Чечня, Россия).

В январе 2019 года МВД возобновило расследование по факту его незаконного освобождения, и в октябре того же года передало дело в суд. 23 июня 2020 года Первомайский районный суд Бишкека, рассмотрев дело, приговорил бывшего президента Алмазбека Атамбаева к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.

Еще одному фигуранту этого дела – экс-генпрокурору Индире Джолдубаевой - присудили штраф в 5 млн сомов. Помимо этого она была лишена государственных званий и наград. Виновным был признан и бывший директор Центра гематологии Абдухалим Раимжанов, но в связи с истечением срока давности преступления тюремный срок ему назначен не был. А экс-советник председателя ГСИН Калыбек Качкыналиев был приговорен к двум годам лишения свободы. Но в связи с отбытием наказания он был освобожден в зале суда.

Алмазбек Атамбаев сначала содержался в СИЗО ГКНБ, а в ноябре 2020 года его перевели в колонию №47 в связи со вступлением приговора в силу.

Источник: Азаттык