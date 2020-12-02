Водочных изделий на полках магазинов стало меньше? Ответ гипермаркетов

В крупных гипермаркетах заверили, что сокращения поставок водки не было
В социальных сетях кыргызстанцы выразили обеспокоенность по поводу поредевших полок с водочной продукцией. Vesti.kg связались с категорийным менеджером сети гипермаркетов «Глобус» и «Народный», чтобы узнать, действительно ли это так.
- Поводов для беспокойства нет, - заверил он. — Продукция на полках присутствует в достаточном количестве. Возможно, у компании «АЮ» есть какие-то свои внутренние операционные проблемы, но на наших магазинах это не отражается. Мы работаем над тем, чтобы наши полки с алкогольной продукцией не редели.
Напомним, ранее в СМИ распространилась информация о том, что компания «АЮ» приостановила работу заводов по производству алкогольной продукции. Один из крупнейших многопрофильных холдингов Кыргызстана якобы закрылся на технический ремонт.
Источник: vesti.kg
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