(Фото) Китай готов увеличить количество автотранспорта, проходящего через КПП «Иркештам» и «Торугарт»

Китай готов увеличить количество автотранспорта, проходящего через КПП «Иркештам» и «Торугарт»

Состоялась очередная встреча исполняющего обязанности Премьер-министра, первого вице-премьер-министра Кыргызской Республики Артема Новикова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике Ду Дэвэнь, сообщает пресс-служба правительства.

Посол Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике Ду Дэвэнь отметила, что, в соответствии с неоднократными обращениями кыргызской стороны, а также после состоявшейся встречи с и.о. Премьер-министра, первым вице-премьер-министром Артемом Новиковым 25 ноября текущего года, китайской стороной был проведен ряд совещаний по повышению пропускной способности на КПП «Иркештам» и «Торугарт», по итогам которых китайской стороной было предложено увеличить количество рабочих часов с 8 до 12 часов, а также перевести контрольно-пропускной пункт на ежедневный режим работы, в том числе в выходные дни.

Ориентировочный рост количества автотранспорта может составить до 30 машин в сутки. Посол также сообщила, что в целях улучшения инфраструктуры на КПП «Иркештам», а также для повышения пропускной способности пункта китайская сторона приняла решение о строительстве двух складов, установки крана для контейнера.

По поводу функционирования контрольно-пропускного пункта «Торугарт» Послом было отмечено, что пропускная способность данного КПП зависит от погодных условий и уменьшение пропускной способности на контрольно-пропускных пунктах напрямую связано с мерами, предпринимаемыми китайской стороной в рамках предотвращения распространения коронавирусной инфекции, а также особым алгоритмом прохождения грузов через пункты пропуска.

Исполняющий обязанности Премьер-министра, первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Артем Новиков поблагодарил Посла Китайской Народной Республики за оперативное решение вопросов, связанных с работой контрольно-пропускных пунктов на кыргызско-китайском участке государственной границы, и отметил, что Правительство Кыргызской Республики готово поддержать все меры, предпринимаемые китайской стороной в целях увеличения пропускной способности на контрольно-пропускных пунктах.

«С нашей стороны все соответствующие службы будут переведены на совместный режим работы с китайской стороной. Уверен, что увеличение пропускной способности на контрольно-пропускных пунктах положительно повлияет на развитие двухстороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в период пандемии. При организации перемещения товаров будут соблюдены все необходимые санитарно-эпидемиологические меры», - подчеркнул и.о. Премьер-министра.

В завершение и.о. Премьер-министра Артем Новиков дал поручение Государственной таможенной службе при Правительстве Кыргызской Республики, Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики перевести работу КПП на совместный с китайской стороной режим работы.

Кроме того, по КПП «Торугарт» Полномочному представителю Правительства в Нарынской области поручено провести очередную встречу с китайскими коллегами в режиме ВКС по совместному режиму работы данного пункта пропуска.

Источник: Кабар