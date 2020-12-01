Впервые главный закон страны пишется на кыргызском языке – Эдил Байсалов

Впервые Конституция страны пишется на кыргызском языке.
Об этом заявил член конституционного совещания, посол КР в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Эдил Байсалов на пресс-конференции в Бишкеке.
По его словам, конституционное совещание работает на основе действующей Конституции 2010 года. «Мы в своей работе также проводим анализ и сравниваем ее с конституциями ближайших соседей Казахстана и России. Больше всего импонирует, что основной закон пишется на нашем родном языке – кыргызском. Это очень важно. Потому что ранее она была написана на русском языке и при переводе на кыргызский, был разный смысл, были нестыковки. Мы обнаруживаем, что при переводе Конституции использовался чисто механический перевод. А сейчас каждое слово тщательно обсуждается и подбирается. Это большой прорыв», - сказал Байсалов.
Член КС отметил, что окончательное решение по какой Конституции будет жить страна решит народ.
Источник: Кабар
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