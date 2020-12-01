В своей работе мы руководствуемся всеобщей декларацией прав человека – Т.Акун

На общественное обсуждение был вынесен проект новых поправок в Конституцию КР.

После публикации об изменениях в Конституцию в обществе начались активные дискуссии по новым поправкам. По работе над поправками свою работу начало конституционное совещание. Как сообщил член конституционного совещания, правозащитник Турсунбек Акун, в ходе работы секции «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» члены совещания руководствуются всеобщей декларацией прав человека.

По его словам, когда проект поправок только поступил в конституционное совещание он был сырой по части прав и свобод человека и гражданина, но после работы конституционного совещания все нормы были приведены в соответствии с международными стандартами на основе всеобщей декларации человека.

«Мы отвечаем только за главу «Права и свободы человека и гражданина». Мы, как правозащитники, вернули проект в соответствие с международными стандартами на основе всеобщей декларации прав человека. Теперь эта глава полностью соответствует международному стандарту», - сообщил Акун.

Он также сообщил, что некоторые депутаты предложили свой проект статьи, что тоже было рассмотрено на секции.

«Мы взяли из этого проекта только три пункта. Остальные не прошли. Потому что в своей работе мы руководствуемся всеобщей декларацией прав человека», - заключил Акун.

Источник: ИАЦ «Кабар»