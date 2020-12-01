США отмечают десятилетие партнерства с КР в борьбе с эпидемией ВИЧ/СПИДа

США отмечают десятилетие партнерства с КР в борьбе с эпидемией ВИЧ/СПИДа

Соединенные Штаты Америки вместе с Кыргызской Республикой отмечают Всемирный день борьбы со СПИДом, выражают поддержку людям, живущим с ВИЧ и затронутым эпидемией, а также вспоминают тех, кто погиб от СПИДа. Тема Всемирного Дня борьбы со СПИДом 2020 года - “Прекращение эпидемии ВИЧ/СПИДа: устойчивость и воздействие.” Эта тема отражает твердую приверженность правительства США к прекращению эпидемии ВИЧ/СПИДа во всем мире, а также укреплению потенциала сообществ и систем здравоохранения для решения других проблем в здравоохранении, говорится в сообщении посольства США в КР.

"В этом году исполняется десять лет сотрудничеству правительства США с Кыргызской Республикой с целью положить конец эпидемии ВИЧ/СПИДа. За это время, в рамках проектов Чрезвычайного плана президента США по борьбе со СПИДом (PEPFAR) удалось расширить перечень услуг, предоставляемых системой здравоохранения, повысить роль общественных организаций в профилактике, уходе и лечении ВИЧ. Результатом этой работы является система, которая обеспечивает эффективное, устойчивое и быстрое предоставление услуг в медицинских учреждениях, а также поддержка здравоохранения через сообщества. В конечном итоге это партнерство спасает жизни, предотвращая заражение ВИЧ и оказывая помощь людям, живущим с ВИЧ/СПИДом", - отмечено в сообщении.

Программа USAID PEPFAR инвестировала в предоставление услуг на уровне сообществ, включая пилотные инновационные подходы, такие как распределение антиретровирусной терапии на уровне сообществ и использование наборов для самотестирования, чтобы люди могли безопасно и конфиденциально определять свой ВИЧ-статус. Помимо этого, USAID укрепляет роль местных НПО, которые имеют тесные связи и доверие среди стигматизированных групп, и работают с цепочками фармацевтических поставок антиретровирусной терапии.

“Каждый медицинский работник, которого готовит PEPFAR, каждая лаборатория, которую мы укрепляем, и каждая местная организация, с которой мы сотрудничаем, способны не только противостоять ВИЧ, но и другим текущим и будущим вызовам в области здравоохранения”, - говорит Патрик Надоль, директор программы по ВИЧ/СПИДу в Центральной Азии центров США по контролю и профилактике заболеваний.

CDC оказывает техническую помощь и имплементационную поддержку центрам СПИДа и наркологии и их лабораториям, центрам семейной медицины в целях повышения качества услуг по уходу и лечению ВИЧ, включая лабораторные услуги, медикаментозную терапию для людей, употребляющих инъекционные наркотики, и эпиднадзор за ВИЧ. В этот Всемирный день борьбы со СПИДом посольство США вновь заявляет о своей приверженности сотрудничеству с Кыргызской Республикой в достижении этих амбициозных целей и достижении контроля над эпидемией.

Источник: Кабар