Курманбек Дыйканбаев дал показания против Торобая Зулпукарова

Курманбек Дыйканбаев дал показания против Торобая Зулпукарова

Бывший представитель президента в ЖК Курманбек Дыйканбаев дал показания против депутата Торобая Зулпукарова. Об этом редакции VB.KG сообщил источник в органах нацбезопасности.

По его данным, Дыйканбаев начал сотрудничать со следствием.

Напомним, Курманбек Дыйканбаев был задержан ГКНБ 24 ноября по подозрению в злоупотреблении должностным положением. Следствием было установлено, что в период избирательной кампании в октябре 2020 года, он, действуя в интересах одной из политических партий, вынудил руководителя одного из государственных предприятий передать ему денежные средства в сумме более 7 млн. сомов, под угрозой освобождения от занимаемой должности в случае отказа.

По неподтвержденным данным, речь идет о госпредприятии ТНК "Дастан", чей руководитель Талантбек Иманов шел в списке партии "Биримдик" под 9-м номером.

Источник: vb.kg