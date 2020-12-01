Курманбек Дыйканбаев дал показания против Торобая Зулпукарова
Бывший представитель президента в ЖК Курманбек Дыйканбаев дал показания против депутата Торобая Зулпукарова. Об этом редакции VB.KG сообщил источник в органах нацбезопасности.
По его данным, Дыйканбаев начал сотрудничать со следствием.
Напомним, Курманбек Дыйканбаев был задержан ГКНБ 24 ноября по подозрению в злоупотреблении должностным положением. Следствием было установлено, что в период избирательной кампании в октябре 2020 года, он, действуя в интересах одной из политических партий, вынудил руководителя одного из государственных предприятий передать ему денежные средства в сумме более 7 млн. сомов, под угрозой освобождения от занимаемой должности в случае отказа.
По неподтвержденным данным, речь идет о госпредприятии ТНК "Дастан", чей руководитель Талантбек Иманов шел в списке партии "Биримдик" под 9-м номером.
Источник: vb.kg
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