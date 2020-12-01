Семейное насилие в Кыргызстане. «Лидируют» Бишкек, Чуйская и Ошская области

Семейное насилие в Кыргызстане. «Лидируют» Бишкек, Чуйская и Ошская области

В 2019 году в кризисные центры и другие специализированные учреждения, оказывающие социально-психологическую помощь населению, по фактам семейного насилия обратилось около 8 тыс. человек. 85 процентов из которых составляют женщин, отмечает Нацстатком Кыргызстана.

По фактам семейного насилия «лидируют» Бишкек, Чуйская и Ошская области.

Число обратившихся в кризисные центры и специализированные учреждения, оказывающие социально-психологическую помощь в 2019 году

Число обратившихся из них по фактам семейного (домашнего) насилия всего женщины мужчины всего женщины мужчины Число обратившихся 13 867 10 771 3 026 7 818 6 628 1 190 в том числе в: суды аксакалов 3 341 1 703 1 638 1 095 598 497 кризисные центры (ассоциации) 9 757 8 805 952 6 687 6 006 681 благотворительные,общественные фонды 758 256 502 32 23 9

По данным МВД Кыргызской Республики, в 2019 году по сравнению с 2015 годом число выданных временных охранных ордеров по фактам семейного насилия увеличилось в 1,7 раза. Наиболее значительный рост (в 2 раза) отмечался в 2017 году, когда выдача охранных ордеров была включена в критерии оценки работы органов внутренних дел.

Число возбужденных уголовных дел и направленных в суд по фактам семейного насилия

По сравнению с 2015 годом число возбужденных и направленных в суды для рассмотрения уголовных дел по фактам семейного насилия возросло в 2,7 раза, в основном, за счет увеличения числа случаев причинения легкого и менее тяжкого вреда здоровью.

В 2019 году органами внутренних дел республики в Едином реестре преступлений и проступков зарегистрировано 7 045 проступков, связанных с семейным насилием, из которых более 70% составили факты насилия в семье.

Число зарегистрированных проступков по видам семейного насилия в 2019 году

Число зарегистрованных проступков по фактам семейного насилия и территории в 2019 году

Наибольшее число случаев семейного насилия пришлось на г.Бишкек (42%), Чуйскую (20%) и Ошскую (11%) области.

Источник: Элгезит