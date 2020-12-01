Семейное насилие в Кыргызстане. «Лидируют» Бишкек, Чуйская и Ошская области
В 2019 году в кризисные центры и другие специализированные учреждения, оказывающие социально-психологическую помощь населению, по фактам семейного насилия обратилось около 8 тыс. человек. 85 процентов из которых составляют женщин, отмечает Нацстатком Кыргызстана.
По фактам семейного насилия «лидируют» Бишкек, Чуйская и Ошская области.
Число обратившихся в кризисные центры и специализированные учреждения, оказывающие социально-психологическую помощь в 2019 году
|Число обратившихся
|из них по фактам семейного (домашнего) насилия
|всего
|женщины
|мужчины
|всего
|женщины
|мужчины
|Число обратившихся
|13 867
|10 771
|3 026
|7 818
|6 628
|1 190
|в том числе в:
|суды аксакалов
|3 341
|1 703
|1 638
|1 095
|598
|497
|кризисные центры (ассоциации)
|9 757
|8 805
|952
|6 687
|6 006
|681
|благотворительные,общественные фонды
|758
|256
|502
|32
|23
|9
По данным МВД Кыргызской Республики, в 2019 году по сравнению с 2015 годом число выданных временных охранных ордеров по фактам семейного насилия увеличилось в 1,7 раза. Наиболее значительный рост (в 2 раза) отмечался в 2017 году, когда выдача охранных ордеров была включена в критерии оценки работы органов внутренних дел.
Число возбужденных уголовных дел и направленных в суд по фактам семейного насилия
По сравнению с 2015 годом число возбужденных и направленных в суды для рассмотрения уголовных дел по фактам семейного насилия возросло в 2,7 раза, в основном, за счет увеличения числа случаев причинения легкого и менее тяжкого вреда здоровью.
В 2019 году органами внутренних дел республики в Едином реестре преступлений и проступков зарегистрировано 7 045 проступков, связанных с семейным насилием, из которых более 70% составили факты насилия в семье.
Число зарегистрированных проступков по видам семейного насилия в 2019 году
Число зарегистрованных проступков по фактам семейного насилия и территории в 2019 году
Наибольшее число случаев семейного насилия пришлось на г.Бишкек (42%), Чуйскую (20%) и Ошскую (11%) области.
Источник: Элгезит
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