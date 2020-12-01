Громкое задержание года. Матраимов вместо 2 млрд сомов, возместил всего 646 млн сомов

Громкое задержание года. Матраимов вместо 2 млрд сомов, возместил всего 646 млн сомов

Самым громким делом уходящего года стало задержание бывшего заместителя председателя Государственной таможенной службы Райыма Матраимова.

По данным Госкомитета национальной безопасности, был установлен предварительный ущерб, причиненный преступными действиями Райымбека Матраимова, бюджету республики в размере около 2 млрд сомов (около 23,5 млн. долларов).

Экс-зампред таможни заявил ходатайство о сотрудничестве и готовность возместить полностью указанный ущерб в бюджет страны согласно составленному графику до конца ноября текущего года.

Вчера, 30 ноября истек срок, когда Раим Матраимов должен был возместить государству деньги. По данным Министерства финансов, с 20 октября по 30 ноября от его имени поступило всего 646 млн сомов, т.е. одна третья часть обещанной суммы.

Отметим, в бытность и.о. президента, премьерства Садыр Жапаров неоднократно заявлял, что если арестовать и осудить Райымбека Матраимова, то он не выплатит в госбюджет ни тыйына.

«Он (Райым Матраимов -прим.ред.) будет сидеть, но не отдаст ни гроша. После его задержания все его счета заблокируются. Судебные дела будут идти годами. То есть мы не сможем его заставить вернуть деньги. Если конфискуем его имущество, то это будет не 24 миллиона, а 2 миллиона», — пояснил он.

Неуплату обговоренной суммы в установленный срок кандидат в президенты Садыр Жапаров, ни соответствующие госорганы пока не комментируют.

Официальное сообщение по громкому делу поступило только от пресс-службы ГКНБ. По ее данным, продолжается досудебное производство в отношении экс-заместителя Государственной таможенной службы Раима Матраимова. В рамках дела к настоящему времени установлена причастность и других сотрудников таможни к коррупционным схемам.

Сам Матраимов находится под домашним арестом.

Источник: Элгезит