Школы в Бишкеке могут открыть с 3-й четверти

Школы в Бишкеке могут открыть с 3-й четверти

Столичные школы могут заработать в реальном режиме уже с 3-й четверти. Об этом сегодня на брифинге сообщил главный врач центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Кубан Кундашев.

По его словам, школы откроют в случае спада заболеваемости COVID-19 среди детей до 14 лет.

Источник: Элгезит