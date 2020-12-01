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Школы в Бишкеке могут открыть с 3-й четверти

Школы в Бишкеке могут открыть с 3-й четверти

Столичные школы могут заработать в реальном режиме уже с 3-й четверти. Об этом сегодня на брифинге сообщил главный врач центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Кубан Кундашев.

По его словам, школы откроют в случае спада заболеваемости COVID-19 среди детей до 14 лет.

Источник: Элгезит

           

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