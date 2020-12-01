И.о. мэра: В Бишкеке скоро не будет бомжей

В столице планируется открытие центра для людей без определенного места жительства.

Об этом в ходе брифинга сообщил и.о. мэра Балбак Тулобаев.

По его словам, в городе до сих пор приюта кроме «Коломто» не было. «Никто не обращал внимания на эту проблему. Сейчас проводим переговоры с Саудовскими фондами, чтобы открыть центр для бездомных примерно на 300 человек. Планируем достроить этот центр за 2-3 года и в Бишкеке не будет бомжей. В центре будет предусмотрена медпомощь для них, питание, там будут работать психологи. Мы постараемся этих людей вернуть в семьи и в общество», - сказал Тулобаев.

Источник: Кабар