И.о. мэра: В Бишкеке скоро не будет бомжей

В столице планируется открытие центра для людей без определенного места жительства.
Об этом в ходе брифинга сообщил и.о. мэра Балбак Тулобаев.
По его словам, в городе до сих пор приюта кроме «Коломто» не было. «Никто не обращал внимания на эту проблему. Сейчас проводим переговоры с Саудовскими фондами, чтобы открыть центр для бездомных примерно на 300 человек. Планируем достроить этот центр за 2-3 года и в Бишкеке не будет бомжей. В центре будет предусмотрена медпомощь для них, питание, там будут работать психологи. Мы постараемся этих людей вернуть в семьи и в общество», - сказал Тулобаев.
Источник: Кабар
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