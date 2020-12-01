В Жалал-Абаде в ходе рейда «Селсаяк» задержали 3 разыскиваемых преступников
В Жалал-Абадской области в ходе рейда «Селсаяк» задержали 3 разыскиваемых преступников, сообщили в пресс-службе УВД.
Согласно информации, основной целью рейда являлось раскрытие преступлений, задержание преступников и предотвращение преступлений.
За 2 дня сотрудники областной милиции проверили 87 граждан, 32 из них взяты на профилактический учет.
Кроме того, задержали 3 преступников, которые были в розыске. Раскрыты 5 преступлений.
Подобные рейды продолжаются.
Источник: turmush.kg
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