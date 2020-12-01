В Жалал-Абаде в ходе рейда «Селсаяк» задержали 3 разыскиваемых преступников

В Жалал-Абаде в ходе рейда «Селсаяк» задержали 3 разыскиваемых преступников

В Жалал-Абадской области в ходе рейда «Селсаяк» задержали 3 разыскиваемых преступников, сообщили в пресс-службе УВД.

Согласно информации, основной целью рейда являлось раскрытие преступлений, задержание преступников и предотвращение преступлений.

За 2 дня сотрудники областной милиции проверили 87 граждан, 32 из них взяты на профилактический учет.

Кроме того, задержали 3 преступников, которые были в розыске. Раскрыты 5 преступлений.

Подобные рейды продолжаются.

Источник: turmush.kg