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В Бишкеке с 1 декабря начали работать кинотеатры, компьютерные клубы и фуд-корты

В Бишкеке с 1 декабря начали работать кинотеатры, компьютерные клубы, фуд-корты и другие объекты.

Об этом сообщила вице-мэр Бишкека Айжан Чыныбаева.

Она напомнила руководителям экономических субъектов, чтобы они на местах организовали все санитарно-эпидемиологические условия.

Руководители предприятий, независимо от форм собственности, должны строго соблюдать временные санитарно-эпидемиологические правила:

  • организовать входной фильтр;
  • организовать места для обработки рук (санитайзеры, влажные салфетки);
  • ежедневная влажная уборка;
  • введение масочного режима;

Кинотеатры, интернет-клубы должны соблюдать:

  • масочный режим;
  •  рассадка посетителей в шахматном порядке;
  • перед входом в каждый зал должны быть дезковрики, санитайзеры;
  • не более 50% мест должны быть заполнены.

Точки питания должны:

  • ограничить количество посадочных мест не более 50% всех посадочных мест.

Чыныбаева отметила, что проведение массовых мероприятий пока запрещена.

Источник: reporter.kg

           

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