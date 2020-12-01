В Бишкеке с 1 декабря начали работать кинотеатры, компьютерные клубы и фуд-корты

В Бишкеке с 1 декабря начали работать кинотеатры, компьютерные клубы, фуд-корты и другие объекты.

Об этом сообщила вице-мэр Бишкека Айжан Чыныбаева.

Она напомнила руководителям экономических субъектов, чтобы они на местах организовали все санитарно-эпидемиологические условия.

Руководители предприятий, независимо от форм собственности, должны строго соблюдать временные санитарно-эпидемиологические правила:

организовать входной фильтр;

организовать места для обработки рук (санитайзеры, влажные салфетки);

ежедневная влажная уборка;

введение масочного режима;

Кинотеатры, интернет-клубы должны соблюдать:

масочный режим;

рассадка посетителей в шахматном порядке;

перед входом в каждый зал должны быть дезковрики, санитайзеры;

не более 50% мест должны быть заполнены.

Точки питания должны:

ограничить количество посадочных мест не более 50% всех посадочных мест.

Чыныбаева отметила, что проведение массовых мероприятий пока запрещена.

Источник: reporter.kg