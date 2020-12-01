В Бишкеке с 1 декабря начали работать кинотеатры, компьютерные клубы и фуд-корты

В Бишкеке с 1 декабря начали работать кинотеатры, компьютерные клубы, фуд-корты и другие объекты.
Об этом сообщила вице-мэр Бишкека Айжан Чыныбаева.
Она напомнила руководителям экономических субъектов, чтобы они на местах организовали все санитарно-эпидемиологические условия.
Руководители предприятий, независимо от форм собственности, должны строго соблюдать временные санитарно-эпидемиологические правила:
- организовать входной фильтр;
- организовать места для обработки рук (санитайзеры, влажные салфетки);
- ежедневная влажная уборка;
- введение масочного режима;
Кинотеатры, интернет-клубы должны соблюдать:
- масочный режим;
- рассадка посетителей в шахматном порядке;
- перед входом в каждый зал должны быть дезковрики, санитайзеры;
- не более 50% мест должны быть заполнены.
Точки питания должны:
- ограничить количество посадочных мест не более 50% всех посадочных мест.
Чыныбаева отметила, что проведение массовых мероприятий пока запрещена.
Источник: reporter.kg
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