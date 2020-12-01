Кыргызстан и ОАЭ обменяются опытом в лечении больных COVID
30 ноября прошла онлайн-встреча министра здравоохранения КР Алымкадыра Бейшеналиева с министром здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов Абдул Рахман бин Мухаммад Аль Овайс. Встреча прошла при активном содействии посольства КР в ОАЭ, сообщает пресс-служба Минздрава.
На встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества в области здравоохранения между двумя странами, возможность обмена опытом в лечении больных коронавирусной инфекцией, а также возможность оказания содействия в направлении гуманитарной помощи Кыргызстану в рамках борьбы с COVID-19.
В ходе встречи министр КР поздравил коллегу с 49-годовщиной образования Объединенных Арабских Эмиратов, который ежегодно празднуется 2 декабря. Он также выразил благодарность правительству ОАЭ за ранее оказанную гуманитарную помощь в виде средств индивидуальной защиты и санитайзеров. «Полученная помощь оказала позитивное влияние на усилия Министерства здравоохранения КР направленные на борьбу с COVID-19», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев
По итогам встречи стороны договорились установить сотрудничество посредством онлайн-конференций для обмена опытом и изучения передовой практики ОАЭ в лечении больных коронавирусом.
Источник: Элгезит
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