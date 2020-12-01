В Бишкеке, возможно, откроется посольство Кувейта

В Бишкеке, возможно, откроется посольство Кувейта

Министры иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев и Кувейта Ахмад Насер Аль Сабах 30 ноября провели видеоконференцию, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

По ее данным, в ходе видеоконференции стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, а также подтвердили готовность к продолжению постоянных контактов по всем вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества.

В ходе беседы министр иностранных дел КР Р.Казакбаев информировал своего визави о стабилизации внутриполитической ситуации в стране, подготовке к проведению досрочных президентских выборов, а также предстоящих парламентских выборах и конституционной реформе.

В свою очередь, министр иностранных дел Кувейта Ахмад Насер Аль Сабах передал приветствия Эмира Кувейта в адрес нового руководства Кыргызской Республики и пожелал успехов в проведении демократических преобразований в стране, подтвердив преемственность всех ранее достигнутых договоренностей со стороны правительства Кувейта. При этом глава МИД Кувейта особо отметил итоги успешной деятельности посольства КР в Эль-Кувейте и намерениях по открытию посольства Кувейта в Бишкеке, заинтересованности в обмене визитами на различных уровнях и углублению межведомственного сотрудничества.

Отмечается, что наряду с этим стороны затронули перспективные планы сторон по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества, где в качестве приоритетов были обозначены такие сферы как здравоохранение, образование, сельское хозяйство, кредитная и инвестиционная сферы и др. В частности, министры согласились с необходимостью создания совместной комиссии по выработке "дорожной карты" дальнейшего сотрудничества, совместного инвестиционного фонда и другие вопросы.

Глава МИД КР выразил благодарность кувейтской стороне за оказанную гуманитарную помощь в борьбе с Covid-19 и деятельность кувейтских благотворительных организацией в КР, приветствовав намерения правительства Кувейта продолжать гуманитарное сотрудничество с Кыргызской Республикой.

Источник: Кабар