Приговор Атамбаеву по делу Батукаева отменен. Дело направлено на новое рассмотрение
Верховный суд сегодня отменил приговоры двух инстанций по делу о незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева.
Отметим, защита просила отменить приговор и вернуть дело на рассмотрение в первую инстанцию.
Решением судьи, дело направлено на новое рассмотрение в Первомайский районный суд Бишкека.
Напомним, Первомайский райсуд по делу Батукаева приговорил экс-президента Алмазбека Атамбаева к 11 годам лишения свободы, бывшего генпрокурора Индиру Джолдубаеву — к выплате штрафа в 5 миллионов сомов, экс-советника главы ГСИН Калыбека Качкыналиева — к двум годам лишения свободы.
Источник: Элгезит
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