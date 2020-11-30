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Приговор Атамбаеву по делу Батукаева отменен. Дело направлено на новое рассмотрение

Приговор Атамбаеву по делу Батукаева отменен. Дело направлено на новое рассмотрение

Верховный суд сегодня отменил приговоры двух инстанций по делу о незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева.

Отметим, защита просила отменить приговор и вернуть дело на рассмотрение в первую инстанцию.

Решением судьи, дело направлено на новое рассмотрение в Первомайский районный суд Бишкека.

Напомним, Первомайский райсуд по делу Батукаева приговорил экс-президента Алмазбека Атамбаева к 11 годам лишения свободы, бывшего генпрокурора Индиру Джолдубаеву — к выплате штрафа в 5 миллионов сомов, экс-советника главы ГСИН Калыбека Качкыналиева — к двум годам лишения свободы.

Источник: Элгезит

           

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