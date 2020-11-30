МВД хочет установить наружное видеонаблюдение по всей стране

МВД хочет установить наружное видеонаблюдение по всей стране

Министерство внутренних дел КР выносит на общественное обсуждение законопроект «О внесении изменений в Закон «О наружном видеонаблюдении».

Отмечается, что предлагаемый законопроект разработан в целях устранения коллизии между Законом КР «О наружном видеонаблюдении» и Законом КР «О нормативных правовых актах КР», а также во исполнение пункта 1 постановления Жогорку Кенеша «О мерах по поддержке субъектов предпринимательства КР, пострадавших в результате пожаров на территории торгово-рыночного комплекса «Ош базары» города Бишкек и центральном рынке города Джалал-Абад» от 19 апреля 2018 года № 2369-VI, в соответствии с которым правительству было поручено инициировать законопроект, обязывающий устанавливать видеонаблюдение на территории торгово-рыночных комплексов.

Согласно статье 3 Закона КР «О наружном видеонаблюдении», действие данного Закона распространяется на юридические и физические лица, эксплуатирующие объекты, подлежащие оснащению системой наружного видеонаблюдения на территории городов Бишкек и Ош. Данный Закон применяется после принятия городским кенешем решения об установлении системы наружного видеонаблюдения объектам публичного характера, расположенным на территории соответствующего города.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 9 Закона КР «О нормативных правовых актах КР», нормативные правовые акты действуют на всей территории КР со дня вступления их в силу и подлежат исполнению.

Однако принятие Закона «О наружном видеонаблюдении» было осуществлено в нарушение Закона «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики».

Постановлением правительства от 17 марта 2014 года № 142 кабмином было дано заключение на проекты законов КР «О наружном видеонаблюдении» и «О внесении дополнения в Закон «Об органах внутренних дел Кыргызской Республики», однако замечания правительства не были учтены Жогорку Кенешем, впоследствии проект Закона «О наружном видеонаблюдении» был принят в действующей редакции.

В этой связи в целях исключения вышеуказанной коллизии законопроектом предусматривается внесение изменений в статьи 3 и 8 Закона «О наружном видеонаблюдении», в части распространения действия данного Закона на всю территорию республики, что также позволит создать дополнительные меры по предупреждению, пресечению преступности и обеспечению общественной безопасности в стране.

Кроме этого, данным законопроектом предлагается в пункте 4 части первой статьи 6 Закона «О наружном видеонаблюдении» слова «и правонарушений» заменить словами «проступков и нарушений» в связи с вступлением в силу 1 января 2020 года Кодекса о проступках и Кодекса о нарушениях.

Источник: Элгезит