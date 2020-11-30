Пограничники КР пресекли провоз контрабандного груза на 400 тыс сомов

Пограничники КР пресекли провоз контрабандного груза на 400 тыс сомов

Пограничники Айдаркенского пограничного отряда совместно с сотрудниками ГКНБ и МВД КР пресекли провоз контрабандного груза, сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы (ГПС) КР.

«В ходе несения службы в местности Доочар Кадамжайского района Баткенской области пограничники, сотрудники ГКНБ и МВД КР обнаружили и задержали две автомашины Hyundai-Porter под управлением граждан Кыргызстана М.А., 1989 г.р. и Ч.Ж.у., 1990 г.р», - говорится в сообщении.

При досмотре автомашин были обнаружены товары народного потребления (женская обувь, одежда в тюках и материал в рулонах) общей стоимостью около 400 тыс. сомов.

Задержанные намеревались незаконным путем вне пункта пропуска переправить груз в Узбекистан.

После составления соответствующих документов, задержанные и груз были переданы сотрудникам территориального подразделения МВД КР для дальнейшего разбирательства.

Источник: Кабар