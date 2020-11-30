Возле Белого дома появится 15-метровая новогодняя елка

Возле Белого дома появится 15-метровая новогодняя елка

Новогоднее настроение никто не отменял, считают в столичном муниципалитете. Сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" начали установку каркасов трех новогодних елок: главная елки страны на центральной площади "Ала-Тоо" длиною 25 метров, 15-метровая елка возле Белого дома и 11-метровая – возле Кыргызской национальной филармонии им. Т. Сатылганова.

Задействовано 30 сотрудников, на установку понадобится порядка трех дней, после завершения МП "Бишкексвет" приступит к декорациям елок.

"До нового года осталось не больше месяца, к сожалению, в связи с эпидемиологической ситуации в этом году масштабных новогодних празднований и гуляний не будет, но мы просто обязаны подарить горожанам новогоднее настроение, - сообщают в пресс-службе мэрии Бишкека.

МП "Бишкексвет" уже начал украшать столицу: вешают новогодние растяжки в форме звездочек, глобусов, шаров по проспекту Чуй между бульваром М.Гвардии и ул.Абдрахманова.

А центральные улицы по ул. Абдрахманова и пр.Манаса будут украшать новогодние инсталляции в виде фейерверка.

Везде используются старые украшения, большая часть была изготовлена в прошлом году, после новогодних праздников их бережно хранили, отметили в мэрии.

Источник: vb.kg